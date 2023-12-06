وكانت إسرائيل أعلنت، في وقت سابق من الأربعاء، إطلاق صافرات الإنذار في إيلات.

وعقب التحذير أكد الجيش الإسرائيلي "رصد صاروخ أرض أرض تم إطلاقه نحو أراضي إسرائيل وتم اعتراضه بنجاح في منطقة البحر الأحمر".

وأضاف الجيش: "لم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم يشكل خطرا على المدنيين".

ويشن الحوثيون ضربات بواسطة مسيرات وصواريخ يستهدفون فيها إسرائيل، منذ الهجوم العنيف الذي بدأته قبل أسابيع على قطاع غزة.

وقتل في القصف الإسرائيلي أكثر من 16 ألف شخص منذ بدء الحرب، أكثر من 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال، وفق حكومة حماس.

كما استهدف الحوثيون سفنا تجارية تابعة لحلفاء إسرائيل في البحر الأحمر.