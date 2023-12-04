وقال الرئيس العراقي في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن بعد استتباب الأمن أصبح لدى الحكومة العراقية برنامج مكثف لتلبية احتياجات السكان.

وشدد رشيد على أهمية إبقاء الأمن في العراق، وتحسين بنيته التحتية.

هنا أبرز ما قاله عبد اللطيف رشيد لسكاي نيوز عربية: