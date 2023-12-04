واستقبل الجانب المصري من معبر رفح، الأحد، ما يزيد عن 560 فلسطينيا من مختلف تلك الفئات من بينهم أميركيون وكنديون وألمان وبريطانيون ومصريون، إضافة إلى 14 جريحا ومريضا جرى نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء.

كما وصلت إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح 100 شاحنة تحمل عشرات الأطنان من المواد الغذائية والأدوية، والمستلزمات الطبية، والملابس، والمياه.

إضافة إلى ذلك، هبطت بمطار العريش، الأحد، 5 طائرات مساعدات قادمة من قطر والأردن والكويت وتونس تحمل 75 طنا من المواد الإغاثية والمعيشية.