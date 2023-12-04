وكان مسؤول عسكري أميركي قال في وقت سابق الأحد إن قوات أميركية ودولية تعرضت لهجوم بعدة صواريخ في منطقة إنزال رومالين في شمال شرق سوريا، لكن لم يقع قتلى أو جرحى أو تلحق أضرار بالبنية التحتية.

وأعلنت جماعات مسلحة عراقية مسؤوليتها عن أكثر من 70 هجوما مماثلا على قوات أميركية منذ 17 أكتوبر على خلفية دعم واشنطن إسرائيل في قصفها على غزة.

وتوقفت الهجمات خلال وقف إطلاق نار حديث بين إسرائيل وحركة حماس، لكنها استؤنفت عقب انتهاء الهدنة.

وأطلقت الولايات المتحدة في نوفمبر سلسلتين من الهجمات على ما قالت إنها جماعات مسلحة موالية لإيران شاركت في الهجمات على قواتها.

وأدت هذه الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة مسلحين تحدد أنهم أعضاء في الفصيل المسلح الغامض كتائب حزب الله وفي قوات الحشد الشعبي العراقية، وهي مؤسسة أمنية رسمية تتكون بشكل رئيسي من جماعات مسلحة يرتبط كثير منها بصلات مع إيران.

ونددت حكومة العراق بهذه الهجمات ووصفتها بأنها تصعيدية وتنتهك سيادة العراق.

ويتمركز 900 جندي أميركي في سوريا و2500 في العراق في مهمة تقول الولايات المتحدة إنها تهدف إلى تقديم المشورة لقوات محلية ومساعدتها في محاولة منع تنظيم داعش من معاودة الظهور.