وذكر تلفزيون فلسطين أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من انتشال عدد من القتلى والجرحى إثر استهداف عدة سيارات من قبل آليات إسرائيلية بقذائف دبابات وطلقات نارية على طريق صلاح الدين شمال القرارة في خان يونس.

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية شرقي دير البلح وسط قطاع غزة، كما قصف بوابة مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وأضاف أن "7 قتلى على الأقل سقطوا من جراء قصف منزل في شارع النفق بمدينة غزة".

وذكرت مصادر طبية تابعة لحماس أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع إلى 15523 شخصا وأكثر من 41316 مصابا.

رسالة جديدة من الجيش الإسرائيلي

وفي السياق، نشر المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي رسالة إلى سكان قطاع غزة جاء فيها: