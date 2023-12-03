وقال سكان القرى القريبة من القاعدة إن الصواريخ سقطت في محيطها، بينما تصدت المضادات الأرضية لمعظمها.

ويعتبر هذا الهجوم الثامن من نوعه على هذه القاعدة منذ التصعيد الإسرائيلي في غزة، علما أن القوات الأميركية في المنطقة كانت هدفا لعشرات الهجمات خلال الشهرين الأخيرين.

وقاعدة خراب الجير من أهم القواعد الأميركية شمال شرقي سوريا، وبها مدرج لطائرات الشحن العسكرية الأميركية ومهبط للطائرات المروحية، كما تتمركز بها قوات تابعة للتحالف الدولي ضد "داعش".

وكانت القوات الأميركية حولتها من مطار زراعي إلى قاعدة ومطار عسكري خاص بها.