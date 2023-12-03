وقالت حركة حماس قبل بدء الحرب على قطاع غزة، التي دخلت أسبوعها الثامن، إن لديها أنفاقا بطول مئات الكيلومترات، وهي شبكة تعادل في حجمها مترو نيويورك، لخدمة وحماية قواعد عملياتها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد: "تقع فتحات الأنفاق في مناطق مدنية وكثير منها قرب مبان ومنشآت سكنية أو بداخلها، مثل المدارس ورياض الأطفال والمساجد والملاعب".

وتتبع البيان، الذي يلخص عمليات تدمير الأنفاق حتى الآن، روايات شبه يومية للقوات لوسائل إعلام قالوا فيها إنهم اكتشفوا فتحات لمداخل أنفاق في مواقع مدنية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه دمر 500 فتحة نفق، من بين نحو 800 فتحة تم اكتشافها، وذلك باستخدام وسائل مختلفة تشمل "التفجير والإغلاق التام".

وأضاف أنه جرى تدمير طرق أنفاق رئيسية بطول "أميال عديدة".