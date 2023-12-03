وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجنديان هما الرقيب أشالو سما (20 عاما) الذي أصيب يوم 14 نوفمبر وتوفي متأثرا بجراحه، والرقيب أور براندس (25 عاما)، وقتل السبت في معركة وسط قطاع غزة.

وبهذا ترتفع حصيلة الجنود الإسرائيليين القتلى في المعارك البرية داخل غزة إلى 72، وفق إحصاء الجيش.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل 398 جنديا، من بينهم 72 في غزة والآخرين في هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل.

وتعلن حماس بين حين وآخر أنها قتلت وأصابت عددا من الجنود الإسرائيليين في غزة، لكنها لا تكشف عن إحصاء محدد.

وأعلنت الحركة، الأحد، تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان لها على "تلغرام": "تم إيقاع عدد كبير من الجنود الإسرائيليين قتلى".