وقال أوستن في كلمة ألقاها أمام منتدى ريغان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، السبت: "لقد قمت شخصياً بالضغط على القادة الإسرائيليين لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وتجنب الخطاب غير المسؤول، ومنع العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية".

وتأتي تعليقات أوستن في الوقت الذي تزايد فيه صوت كبار المسؤولين الأميركيين في تحذيراتهم لإسرائيل بشأن عدد القتلى في قطاع غزة.

وجددت إسرائيل عملياتها العسكرية عقب انتهاء هدنة مع حماس استمرت مدة 7 أيام وتم تمديدها مرتين.

وتعاني إسرائيل من ضغوط المجتمع الدولي حيال ازدياد عدد الضحايا من المدنيين وسط مخاوف من تصاعد وتيرة العنف أكثر خلال المرحلة الثانية من الحرب.