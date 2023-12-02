وفي قضية نوعية تعد من أكبر القضايا التي تم التعامل معها منذ بداية العام الجاري، تمكنت أجهزة الأمن الأردنية من ضبط 47 كيلوغراما من مادة الكوكايين أخفيت بطريقة مبتكرة، في محاولة تهريب نظمتها شبكات مخدرات دولية بالتعاون مع 3 متورطين داخل المملكة ألقي القبض عليهم.

المادة المخدرة التي تم ضبطها أرسلت إلى الأردن عبر طرد بريدي من إحدى دول أميركا الجنوبية، وذلك بعد تشكيل الكوكايين بلون بني ليشبه القهوة والكاكاو.

وفي التفاصيل قال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني العقيد عامر السرطاوي: