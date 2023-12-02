وقال المتحدث الإعلامي لمعبر رفح في الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "50 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت من الجانب المصري صباح السبت، ويجري التجهيز لاستقبالها في الجانب الفلسطيني من المعبر".

وأضاف أبو عمر أن "الشاحنات تحمل مساعدات غذائية وطبية فقط ولا تتضمن شاحنات وقود".

وتابع أن "هذا ما تم التنسيق بشأنه مع الجانب الفلسطيني حتى الآن، ولا معلومات حول موعد استئناف دخول شاحنات الوقود".

وكانت "رويترز" نقلت عن مصادر أمنية مصرية، قولها إن شحنة المساعدات تضم أيضا شاحنتي وقود، وإنها اتجهت إلى معبر العوجة للخضوع لتفتيش من الجانب الإسرائيلي.

ونوه أبو عمر إلى أنه "لا صحة لما تردد عن إغلاق المعبر"، مؤكدا: "بدأت منذ صباح السبت مغادرة الحافلات الفلسطينية التي تحمل مسافرين من حملة الجوازات الأجنبية والمصرية".

كما قال المصدر الفلسطيني إنه "لا صحة لما تردد عن مغادرة طواقم الصليب الأحمر لقطاع غزة. ما حدث مجرد تبديل لطواقم العمل خروجا ودخولا".

وكان أبو عمر قد أكد لموقع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، توقف حركة دخول شاحنات المساعدات من المعبر بعد انتهاء الهدنة التي استمرت 7 أيام بين إسرائيل وحركة حماس، واستئناف القصف الإسرائيلي على غزة.

‏كذلك قال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان ليل الجمعة، إن "قوات الاحتلال الاسرائيلي أبلغت الهلال الأحمر الفلسطيني وكافة المنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري بمنع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة بدءا من الجمعة وحتى إشعار آخر".