وذكرت الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن تحدث مع رئيس الوزراء العراقي اليوم الجمعة.

وأضافت: "بلينكن دعا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها بحماية جميع المنشآت التي يوجد بها أميركيون".

ودعا بلينكن كذلك إلى "ملاحقة المسؤولين عن الهجمات على الأميركيين في العراق".

كما أوضح البيان أن الطرفين ناقشا الحرب بين إسرائيل وحماس والوضع الإنساني في غزة، والحاجة إلى منع الصراع من الانتشار.

وتأتي هذه الدعوة بعد سلسلة من الهجمات على القوات الأميركية في العراق، والتي ألقى المسؤولون الأميركيون باللوم فيها على الجماعات المتحالفة مع إيران.