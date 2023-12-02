وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري، إنه في حدود الساعة 1:35 من فجر السبت، نفذت إسرائيل "عدوانا جويا في اتجاه الجولان السوري مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وردا على سؤال لفرانس برس، لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه المعلومات.

من جهته، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس، إن القوات الجوية الإسرائيلية قصفت "أهدافا لحزب الله" في حي السيدة زينب جنوبي دمشق.

وأضاف أن سيارات إسعاف هرعت إلى المكان بعد الضربات.

ويأتي الهجوم الجوي الإسرائيلي بعد يوم واحد من تجدد العنف في قطاع غزة، في أعقاب أسبوع كامل من الهدنة الإنسانية المؤقتة.