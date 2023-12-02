وقال المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري: "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عائلات الرهائن إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم".

وأضاف أنه من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت): "أعدنا جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".

وأفاد الجيش بأن جثمان تسارفاتي تم "تحديد مكانه في الأيام الماضية"، وأن العائلة أبلغت بوفاته الأربعاء.

وكان تسارفاتي خطف خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر، أثناء حضوره حفلا موسيقيا في جنوب إسرائيل.

وبحسب هاغاري، فإن حركة حماس ما تزال تحتجز "136 رهينة من بينهم 17 من النساء والأطفال".

وأعلنت حماس، هذا الأسبوع، مقتل 3 محتجزين لديها جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأسفر هجوم حماس عن سقوط نحو 1200 قتيل في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وتوعّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وأوقع القصف المكثف على غزة والذي ترافق اعتبارا من 27 أكتوبر مع عمليات برية واسعة داخل القطاع، أكثر من 15 ألف قتيل، معظمهم مدنيون وبينهم ما يزيد عن ستة آلاف طفل، وفق حكومة حماس.

ويقدّر الجيش الإسرائيلي عدد الأشخاص الذين احتجزوا واقتيدوا رهائن إلى قطاع غزة في هجوم السابع من أكتوبر بنحو 240.

وأتاحت الهدنة إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا. كذلك أطلِق سراح أجانب معظمهم تايلانديون يعملون في إسرائيل، من خارج إطار اتفاق الهدنة.