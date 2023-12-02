وبعد أخذه علما برسالة الخرطوم، التي طالبت فيها بالإنهاء "الفوري" لبعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال (يونيتامس)، اعتمد مجلس الأمن قرارا بإنهاء تفويضها اعتبارا من الأحد.

وصوت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

وكانت "يونيتامس" بدأت عملها هناك في مطلع العام 2021، لكنها وجدت معارضة كبيرة من تنظيم الإخوان وقادة كبار في الجيش.

وكان عبدالله حمدوك، رئيس وزراء الحكومة السابق، قد وجه الثلاثاء رسالتين باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، التي تسعى لإيقاف الحرب، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن طالب فيهما بالإبقاء على البعثة وتجديد تفويضها.

محطات في مسيرة "يونيتامس" بالسودان: