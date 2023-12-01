وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه "استهدفوا بعد ظهر الجمعة تجمعا لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بالقطاع الغربي من الحدود، بالأسلحة المناسبة".

ولم يقدم الحزب مزيدا من التفاصيل.

وهذا أول نشاط عسكري لحزب الله منذ 7 أيام، هي مدة الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس، التي جرى تمديدها مرتين حتى انتهت صباح الجمعة.

قصف إسرائيلي في المنطقة ذاتها

وأورد موفدنا إلى جنوب لبنان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف منطقة اللبونة جنوبي الناقورة.

وامتد القصف إلى أطراف منطقة حامول بالقطاع الغربي جنوبي لبنان.

وتقابل هذه المناطق اللبنانية التي تعرضت للقصف موقع جل العلام في الجانب الإسرائيلي من الحدود.

هدنة غزة انسحبت على لبنان

وما أن تم الإعلان عن هدنة إنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، الجمعة الماضية، حتى ساد الهدوء النسبي في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، التي اشتعلت بعد يوم واحد من اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وجاء الهدوء على هذه الجبهة رغم أن حزب الله لم يكن طرفا في الاتفاق.

وأدت الهجمات الإسرائيلية في لبنان إلى مقتل نحو 100، منهم 80 من مقاتلي حزب الله.

وأجبر العنف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود على ترك منازلهم.