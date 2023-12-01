وقال المتحدث الإعلامي لمعبر رفح في الجانب الفلسطيني وائل أبو عمر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، حركة شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة توقفت.

وأضاف أبو عمر أن "المعبر لم يشهد الجمعة سوى عبور جرحى ومرضى من الجانب الفلسطيني إلى الجانب المصري".

وتابع: "منذ معاودة القصف الإسرائيلي لقطاع غزة صباح الجمعة، لم تدخل أي شاحنات مساعدات أو وقود، أو حتى عالقين فلسطينيين من الجانب المصري".

واعتبر أن "الموقف غير واضح، خاصة أن القصف طال أماكن في مدينة رفح الفلسطينية التي يوجد المعبر على حدودها".

وقال المسؤول إن الأيام الثلاثة الماضية على وجه الخصوص شهدت طفرة كبيرة في دخول المساعدات، حيث "في اليوم الواحد كان يعبر ما يزيد على 200 شاحنة، وكذلك دخلت عدة شاحنات وقود وغاز طهي، لكن الجمعة لم يشهد دخول أي شاحنة حتى اللحظة".

وأشار إلى أن حركة دخول العالقين كذلك كانت مرتفعة، حيث "شهد الخميس وحده دخول نحو 100 عالق من الجانب المصري إلى غزة، وكذلك دخلت في الأيام الماضية جثامين لجرحى ومرضى فلسطينيين توفوا في المستشفيات المصرية".

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت مقتل 60 فلسطينيا في غارات إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة، مشيرة إلى أن عدد القتلى يتصاعد.

وشنت إسرائيل غارات جوية وقصفا مدفعيا شمالي وجنوبي قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة مع حركة حماس.