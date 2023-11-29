وقال ماسك في تغريدة له على منصة إكس ردا على أحد المغردين أحال إليه دعوة حماس له بزيارة غزة:" يبدو الوضع خطيرا بعض الشيء حالياـ لكنني أعتقد بأن ازدهار غزة على المدى الطويل سيكون جيدا لكل الأطراف".

ودعا مسؤول كبير في حركة حماس الملياردير الأمريكي اليوم الثلاثاء لزيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.

وقال أسامة حمدان المسؤول الكبير في حماس في مؤتمر صحفي في بيروت "ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاما بمعايير الموضوعية والمصداقية".

وقام ماسك أمس الاثنين بجولة في موقع هجوم حماس على إسرائيل وأعلن التزامه بالقيام بكل ما هو ضروري لوقف انتشار الكراهية.

وتأتي زيارة ماسك إلى الأراضي المحتلة عقب إدانة البيت الأبيض لما وصفته بـ"معاداة السامية" من قبل ماسك ومنصته الشهيرة "إكس - تويتر سابقًا"، إثر إعجابه بمنشور قالت عدة جماعات حقوقية إنه يحيل إلى نظرية مؤامرة قديمة ويشجع على الكراهية.