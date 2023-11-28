وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه "بعد إجراء الفحوصات اللازمة تأكد من مقتل الجنود الثلاثة".

وتحتجز حركة حماس، منذ أحداث 7 أكتوبر، عددا من الجنود الإسرائيليين، وترفض حتى الآن الإفراج عنهم.

وقالت تقارير إسرائيلية إن حماس رفضت تماما التفاوض الآن على إطلاقهم "ليكونوا ورقة حاسمة في أي مفاوضات مقبلة".

وكان الجيش الإسرائيلي كشف كذلك، قبل أيام، أن عدد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ بدء الحرب في قطاع غزة ارتفع إلى 345.

والإثنين، وافقت إسرائيل وحماس على تمديد وقف إطلاق النار حتى الأربعاء، مما يعني وقفا أطول للقتال ودخول مساعدات أكثر لقطاع غزة، فضلا عن تبادل عدد أكبر من الرهائن والأسرى.

لكن إسرائيل أكدت أنها ما تزال مصممة على القضاء على حماس، وإنهاء حكمها القائم منذ 16 عاما لغزة.