ولعبت مصر وقطر دورا مهما في التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، اجتماع رئيسا جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، اجتمعا مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة.

وذكرت "رويترز" أن الاجتماع هدفه "البناء على التقدم المحرز في اتفاق تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، وبدء المزيد من المناقشات حول المرحلة التالية من اتفاق محتمل".

وأضافت أن نتائج المحادثات، التي حضرها مسؤولون مصريون، لم تتضح بعد.

والتقى رئيس الموساد دافيد بارنيا، ومدير الـ"سي آي إيه" وليم بيرنز، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء القطري، بعد يوم واحد من إعلان قطر تمديد اتفاق الهدنة الأصلي لمدة يومين، الذي كان من المقرر انتهاء العمل به في غزة ليل الإثنين.

ويوجد عدة قادة سياسيين من حركة حماس في قطر، التي تقود المفاوضات بين الحركة وإسرائيل.

ومنحت الهدنة غزة أول فترة توقف للقصف الإسرائيلي الذي استمر 7 أسابيع، في أعقاب هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.