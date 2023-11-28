وقال الجيش في بيان: "في الساعة الأخيرة، انفجرت 3 عبوات ناسفة في حادثتين مختلفتين شمال قطاع غزة بالقرب من قوات الجيش الإسرائيلي، خلافا لاتفاقات وقف إطلاق النار، وفي إحدى الحالات تم إطلاق نار باتجاه القوة".

وأضاف: "أسفر ذلك عن إصابة عدد من المقاتلين بجروح طفيفة، وفي كلتا الحادثين، بقيت قوات الجيش الإسرائيلي داخل خطوط وقف إطلاق النار المتفق عليها".

ودعت حركة حماس، الثلاثاء، للضغط على إسرائيل كي تلتزم بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء.

وقال الناطق العسكري باسم الجناح العسكري للحركة، أبو عبيدة: "نتيجة لخرق واضح من قبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق".

وأضاف: "نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".