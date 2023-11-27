وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الضربات التي شنتها إسرائيل الأحد قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في المنطقة، المشتعلة بالفعل بسبب الحرب في غزة.

وأضافت زاخاروفا في بيان: "نندد بشدة بالهجوم الاستفزازي الأخير الذي شنته إسرائيل على منشأة مهمة للبنية التحتية المدنية في سوريا".

وتابعت: "نحن على قناعة بأن مثل هذه الممارسة البغيضة محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لا سيما في سياق التفاقم الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وما ينتج عنه من زيادة في التوتر بالمنطقة".

وتدخلت روسيا في الحرب السورية عام 2015 لدعم الرئيس بشار الأسد، وترتبط أيضا بعلاقات مع أعداء إسرائيل الآخرين في المنطقة، ومنهم إيران وحركة حماس.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة، إذ تسلط موسكو الضوء مرارا على معاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يئنون تحت الحصار الإسرائيلي، فضلا عن استضافتها وفدا من كبار مسؤولي حماس.

وقال الجيش السوري وصحيفة موالية للحكومة، إن الضربات الجوية الإسرائيلية، الأحد، أخرجت مطار دمشق عن الخدمة، وأجبرت الرحلات الجوية القادمة إليه على تحويل مسارها إلى وجهات أخرى.