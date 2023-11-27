وذكرت وكالة "تاس" أن محمد تكالة وصل إلى روسيا لبحث سبل تسوية الوضع في البلاد، من خلال إجراء انتخابات عامة.

وفي أغسطس الماضي أصبح تكالة الرئيس الجديد للمجلس الأعلى للدولة، بعد فوزه في انتخابات داخلية أمام خالد المشري، الذي تولى رئاسة المجلس لمدة 5 أعوام منذ عام 2018.

وكانت الجهود المبذولة لجمع الفصائل المتنافسة في ليبيا على إجراء انتخابات هي المحور الرئيسي للدبلوماسية منذ سنوات، لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر بشأن هذه الانتخابات منذ وقف لإطلاق النار يعود لعام 2020.

وباءت محاولة إجراء انتخابات في عام 2021 بالفشل بسبب خلافات على القواعد بعد أن رفض المجلس الأعلى للدولة وأطراف أخرى في النظام السياسي قوانين انتخابية أصدرها مجلس النواب.

وللمجلس الأعلى للدولة كلمة في الأمور السياسية الرئيسية بموجب بنود اتفاق سياسي مبرم عام 2015، ويجري مفاوضات متواصلة مع البرلمان الرئيسي في ليبيا، مجلس النواب المعترف به دوليا، ومقره في الشرق.