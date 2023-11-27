وقال نادي الأسير الفلسطيني إن حصيلة الاعتقالات التي تنفذها إسرائيل في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 3260 شخصا.



وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعائهم واعتقالهم لاحقا.

ومع اندلاع الحرب الأخيرة في غزة زادت وتيرة الاعتقالات في الضفة الغربية.

وترتفع حدة التحذيرات من اشتعال جبهة الضفة الغربية في حال واصلت إسرائيل السياسة ذاتها.

وحذرت تقارير أميركية من خطر اشتعال جبهة صراع ثانية ضد إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة بسبب ارتفاع وتيرة حملات الدهم وهجمات الجنود والمستوطنين الإسرائيليين لمدن ومخيمات الضفة.

فقد باتت عمليات دهم واعتقالات متكررة للقوات الإسرائيلية، فيما مسلسل اعتداءات للمستوطنين لم يعرف توقفا، وأصبح هذا هو المشهد السائد في الضفة الغربية منذ 7أكتوبر.