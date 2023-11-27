وقال المصدر الإسرائيلي إن إسرائيل أبلغت الوفد القطري الموجود في إسرائيل أنها لا تمانع تمديد الهدنة طالما أن حركة حماس مستعدة لإطلاق سراح 10 محتجزين مقابل كل يوم من التهدئة.

ومساء الأحد، عاد وقف إطلاق النار الهش بين إسرائيل وحماس إلى مساره بعد إطلاق حركة حماس سراح 17 رهينة آخرين، بينهم 14 إسرائيليا وأول رهينة أميركية، في المجموعة الثالثة من عمليات الإفراج بموجب هدنة مدتها أربعة أيام أعربت الولايات المتحدة عن إمكانية تمديدها.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الأحد، إنه يريد تمديد الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس، مشيرا إلى إنه سيتحدث مع رئيس الورزاء الإسرائيلي في هذا الشأن.

وصرح بايدن أن هدفه هو "أن تستمر الهدنة في غزة إلى "ما بعد غد" الإثنين"، وأضاف أنه سيتحدث مع نتنياهو "بعد قليل".

كما أعلن أن حماس أطلقت سراح طفلة أميركية عمرها 4 سنوات ، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، متوقعا أن يتم إطلاق سراح المزيد من الأميركيين.

وأعلن الجيش الاسرائيلي مساء الأحد أن 13 رهينة وصلوا إلى إسرائيل، موضحا أن أربعة آخرين في طريقهم إليها في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وقال الجيش في بيان "قبل قليل سلم ممثلو الصليب الأحمر 12 مختطفاً إلى قوة من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك (الأمن الداخلي) بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة"، مضيفا "عاد المختطفون إلى إسرائيل، وسيشقون طريقهم إلى القاعدة العسكرية حتسيريم".

وتابع أن رهينة إضافية "ارسلت مباشرة إلى المستشفى في إسرائيل"، فيما "يعود أربعة آخرون عن طريق مصر".

واتفقت على تبادل 50 رهينة من الذين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل 150 من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل على مدار أربعة أيام تنتهي يوم الاثنين.