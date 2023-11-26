واحتشد آلاف الفلسطينين في رام الله لاستقبال الـ39 المفرج عنهم من سجن عوفر.

وشملت الدفعة الثالثة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحركة حماس، 39 أسيرا فلسطينيا، وهم من الأطفال فقط، ولا تشمل نساءً مثل الدفعتين الأولى والثانية.

وتشمل صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس، الإفراج عن 50 محتجزا لدى الأخيرة، مقابل الإفراج عن 150 أسيرا فلسطينيا، هم كل النساء في السجون وأسرى أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاما.