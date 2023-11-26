وقال الرئيس الأميركي إن هدفه هو "أن تستمر الهدنة في غزة إلى "ما بعد غد" الإثنين"، وأضاف أنه سيتحدث مع نتنياهو "بعد قليل".

كما أعلن بايدن أن حماس أطلقت سراح طفلة أميركية عمرها 4 سنوات ، وذلك ضمن الدفعة الثالثة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، متوقعا أن يتم إطلاق سراح المزيد من الأميركيين.

وأعلن الجيش الاسرائيلي مساء الأحد أن 13 رهينة وصلوا إلى إسرائيل، موضحا أن اربعة آخرين في طريقهم إليها في إطار اتفاق الهدنة مع حركة حماس.

وقال الجيش في بيان "قبل قليل سلم ممثلو الصليب الأحمر 12 مختطفاً إلى قوة من وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشاباك (الأمن الداخلي) بالقرب من السياج الحدودي وسط قطاع غزة"، مضيفا "عاد المختطفون إلى إسرائيل، وسيشقون طريقهم إلى القاعدة العسكرية حتسيريم".

وتابع أن رهينة إضافية "ارسلت مباشرة إلى المستشفى في إسرائيل"، فيما "يعود أربعة آخرون عن طريق مصر".

واتفقت إسرائيل وحركة حماس على تبادل 50 رهينة من الذين تحتجزهم الحركة في غزة مقابل 150 من الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل على مدار أربعة أيام تنتهي يوم الاثنين.

خطة استئناف القتال

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد أكد يوم الأحد على أنه ماض في الحرب على حماس، وذلك في كلمة وجهها خلال زيارته لقطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، عن اكتمال التقييم للوضع في القيادة الجنوبية العسكرية لمواصلة القتال في ختام فترة الهدنة المؤقتة مع حماس.

وأجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليف التقييم للوضع في القيادة الجنوبية العسكرية.

وأقر هاليفي، وفق بيان للجيش الإسرائيلي،ـ الخطط العسكرية لمواصلة القتال في ختام فترة الهدنة المؤقتة، وذلك بمشاركة قائد المنطقة الجنوبية.