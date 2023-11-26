ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر نتنياهو وهو يرتدي الخوذة العسكرية والسترة الواقية من الرصاص.

وذكرت أن نتنياهو أجرى جولة في قطاع غزة، دون أن تحدد أماكن بعينها، وتلقى إحاطات بشأن العمليات العسكرية وتحدث مع الضباط والجنود.

ورافق نتنياهو في هذه الجولة، أبرز مقربيه، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنيغبي.

وأدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بتصريحات قال فيها: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادة المحتجزين جميعا".

وعن استئناف القتال بعد نهاية الهدنة الحالية غدا الاثنين، ذكر نتنياهو "مستمرة حتى النهاية وحتى النصر".

وأكد: "لدينا ثلاثة أهداف في هذه الحرب: القضاء على حماس، وإعادة المحتجزين، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى".

وتأتي جولة نتنياهو في غزة بعد يوم واحد من وصول وزير دفاعه، يوآف غالانت، إلى القطاع الفقير والمحاصر عن طريق زورق.