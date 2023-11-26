وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت عن مقتل 33 أميركيا في إسرائيل، خلال عملية حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

فما هو العدد الحقيقي لمواطني الولايات المتحدة في منطقة الصراع؟

إسرائيل

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ما يقدر بنحو 600 ألف أميركي كانوا في إسرائيل قبل 7 أكتوبر، معظمهم من سكان البلاد.

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن 10 أميركيين ما زالوا في عداد المفقودين بعد الهجوم، مضيفا أن "البعض منهم على الأقل" محتجزون لدى حركة حماس.

وأصبح مواطنان أميركيان أول محتجزين أطلقتهما حماس في 20 أكتوبر.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي أنها ستنسق رحلات جوية مستأجرة خارج إسرائيل للمواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم، بسبب محدودية توفر الرحلات الجوية التجارية.

كما رفعت وزارة الخارجية تحذيرها من السفر إلى إسرائيل الشهر الماضي، وحذرت الأميركيين من "إعادة النظر في السفر" إلى البلاد.

غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الولايات المتحدة كانت على اتصال مع 400 أميركي في غزة يرغبون في المغادرة، مع ارتفاع العدد إلى حوالي 1000 مع الأخذ في الاعتبار أفراد أسرهم.

تم فتح معبر رفح بين غزة ومصر الأربعاء للسماح لبعض المواطنين الأجانب والجرحى الفلسطينيين بمغادرة غزة، وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها لأي شخص بمغادرة القطاع منذ بدء الحرب.

وقد نُصح المواطنون الأميركيون في القطاع بالتحرك جنوبا نحو معبر رفح قبل إعادة فتحه المحتملة، وتم إجلاء العشرات خلال الأيام القليلة الماضية، رغم أن العديد منهم ما زالوا في غزة.

كان مسؤولون أميركيون قد قدروا في السابق أن ما بين 500 إلى 600 أميركي من أصل فلسطيني يعيشون في غزة. كما حوصرت العديد من العائلات التي سافرت إلى غزة من الولايات المتحدة في زيارات قصيرة الأمد، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

الضفة الغربية

يعيش ما يقرب من 45 ألف إلى 60 ألف أميركي فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن مسؤول أميركي.

لكن مسؤولا إسرائيليا وضع تقديرا أقل بكثير قائلا لرويترز إنه يتراوح بين 15 و20 ألفا.