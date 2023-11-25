وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق، أن حركة حماس ستفرج عن 14 محتجزا لديها، فيما سيتم الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، في ثاني أيام الهدنة بين الطرفين في قطاع غزة.

وأكدت سلطات السجون الإسرائيلية ومسؤول في الحكومة العدد.

وكان اليوم الأول من الهدنة المقرّرة لأربعة أيام والتي توقف خلالها إطلاق النار حتى الآن، شهد إفراج حماس عن 13 محتجزا من النساء والأطفال الإسرائيليين الذين يحمل بعضهم جنسية أخرى، في مقابل إطلاق إسرائيل 39 معتقلا من النساء والقصّر.

كما أفرجت حماس عن 10 تايلانديين وفيلبيني واحد من بين المحتجزين في غزة، في ما عدته "بادرة" غير مدرجة في الاتفاق.

وتوصلت قطر، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، إلى اتفاق الهدنة التي بدأ تطبيقها يوم الجمعة، وتستمر 4 أيام قابلة للتمديد. وتنص الهدنة على تبادل 50 محتجزا في غزة بـ150 معتقلا فلسطينيا.

والجمعة وصل أول 24 محتجزا أفرجت عنهم حماس إلى إسرائيل عبر مصر التي نقلتهم إليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة. وبحسب قائمة رسمية نشرها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، الرهائن المفرج عنهم 4 أطفال وتسع نساء بينهنّ 6 نساء تزيد أعمارهن على 70 عاماً.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 39 فلسطينيا، حسب نادي الأسير الفلسطيني. وكانت هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الفلسطينية نشرت بعد ظهر الجمعة لائحة تضم 39 اسما لأسرى فلسطينيين هم 15 فتى و24 امرأة.

ووصل غالبية هؤلاء الى بلدة بيتونيا في الضفة الغربية المحتلة حيث أقيم لهم استقبال احتفالي وشعبي حاشد.