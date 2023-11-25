ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مستشفى الرازي في مدينة جنين فواز حماد قوله، السبت، إن الطبيب شامخ كمال أبو الرب، البالغ من العمر 25 عاما، قتل وأصيب شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الجيش الإسرائيلي عقب اقتحام البلدة.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن مواجهات اندلعت بين القوات الإسرائيلية والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية، وفقا لـ"وفا".

واليوم السبت أيضا، اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنا من قرية عرانة شمال شرقي جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن "قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله ابو حنانة"، بعد أن داهمت منزله وفتشته في القرية.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، مواطنا من مدينة الخليل، وأغلقت مدخلها الشمالي في كلا الاتجاهين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، باعتقال المواطنين عمرو زيدان حسونة من مدنية الخليل، وناصر أبو عبيد من خربة التبان بمسافر يطا، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القوات الإسرائيلية أغلقت المدخل الشمالي لمدينة الخليل في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما داهمت بلدة الظاهرية جنوبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.