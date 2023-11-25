وهيمنت لحظات خروج الأسرى في حافلات ولقاء ذويهم على التغطيات الإخبارية، في معبر رفح بين غزة ومصر، وعند بوابة سجن عوفر غرب رام الله، على التغطيات الإخبارية، مساء الجمعة.

وبينما تحدث الأسرى الفلسطينيون من النساء والأطفال لوسائل الإعلام بعيد لحظات من تحررهم، منعت السلطات الإسرائيلية أسراها من الإدلاء بأي تصريحات صحفية حتى الصباح السبت.

وشملت الدفعة الأولى إطلاق 39 أسيرا فلسطينيا، كلهم نساء وأطفال، والإفراج عن 13 إسرائيليا محتجزا من نفس الفئة لدى حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الفقير والمحاصر.

وفي التالي نبذة عن أبرز الأسماء في هذه الدفعة التي ستتلوها دفعات أخرى خلال أيام الهدنة الأربعة:

الأسيرات الفلسطينيات

حنان البرغوثي: من سكان رام الله بالضفة الغربية، وتبلغ من العمر 59 عاما. اعتقلتها القوات الإسرائيلية في سبتمبر الماضي، وأخضعتها سريعا للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، وهو نظام اعتقال ورثته إسرائيل عن الانتداب البريطاني، ويجيز اعتقال الشخص بلا تهمة ولا محاكمة، مع إمكانية تجديد الاعتقال إلى ما لا نهاية.

وأبناء حنان البرغوثي الأربعة لا يزالون في السجون الإسرائيلية، وهم: عناد، وعبد الله، وعمر، وإسلام، وهي شقيقة الأسير نائل البرغوثي الذي يعد أقدم أسير في العالم، مع قضائه ما مجموعه 43 عاما في السجون الإسرائيلية.

ملك سليمان: من سكان القدس وتبلغ من العمر (23 عاما). كان الجيش الإسرائيلي قد اعتقلها عام 2016 عندما كانت تبلغ من العمر (16 عاما)، وحكم عليها بالسجن 10 سنوات، قبل أن يجري تخفيض الحكم إلى 9 سنوات.

ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية إن الأسيرة المحررة عندما كانت لا تزال خلف القضبان واجهات ظروفا قاسية، ورغم ذلك تمكنت من اجتياز اختبار الثانوية العامة.

وبعيد الإفراج عنها، صعد اسم ملك سليمان سريعا على سلم الوسوم الأكثر تداولا في منصة "إكس" (تويتر سابقا)، وركز المغردون على نشر الفيديو الذي وثق لحظات مؤثرة وعاطفية للقاء الأسيرة المحررة مع عائلتها.

فاطمة شاهين: من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية وعمرها (33 عاما)، واعتقلتها القوات الإسرائيلية في 17 أبريل الماضي، بزعم تنفيذ عملية طعن، مما أدى إلى إصابتها إصابة خطيرة.

وذكرت في تصريحات صحفية أنها خرجت مقعدة من السجون الإسرائيلية بفعل الإصابة بالرصاص الإسرائيلي والإهمال في السجون الذي تقول إنها لاقته في السجون.

ولم تصل إلى بيتها إلا بواسطة سيارة إسعاف وكرسي متحرك.

الأسيرات الإسرائيليات

دانيال ألوني: كانت تسكن في كيبوتس نير عوز القريب من غزة وعمرها (44 عاما)، وأسرتها حماس في هجوم 7 أكتوبر مع ابنها إميليا (6 أعوام).



وظهرت في مقطع فيديو نشرته حركة حماس، بينما كانت محتجزة في غزة، ووجهت فيه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وطالبته ببذل جهود لإخراجها ومن معها من غزة.

حنا كاتسير: اتضح أن هذه الأسيرة على قيد الحياة، بعدما تحدثت حركة الجهاد التي تحتجزها في وقت سابق عن وفاتها.

وتقول تقارير إسرائيلية وغربية إنها في السبعينيات من عمرها وجرى اختطافها من كيبوتس نير عوز صباح 7 أكتوبر ، بينما قتل زوجها برصاص عناصر حماس.

دورون آشر: تبلغ من العمر (34 عاما)، وجرى احتجازها مع طفليها بينما كانت في زيارة إلى بيت أقاربها في نير عوز في 7 أكتوبر، بينما هي تعيش في مستوطنة غنوت هدار وسط إسرائيل.

وتعمل دورون محاسبة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنها أبلغت زوجها أن مقاتلي حماس اقتحموا منزل العائلة في كبيوتس قبل أن يأخذوها معهم إلى داخل قطاع غزة.