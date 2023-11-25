وكتبت السفارة على منصة إكس "منحتنا 12 ساعة من الهدوء على الخط الأزرق كل الأمل وجددت الطاقة في بناء غد أفضل في لبنان".

وذكر سكان لرويترز أن الحدود تشهد حالة من الهدوء منذ الساعة 0700 بالتوقيت المحلي من صباح الجمعة، باستثناء وقوع إطلاق نار على نطاق ضيق من جانب إسرائيل.

ويأتي هذا في ظل هدنة مؤقتة توسطت فيها قطر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وهذه الهدنة لم تمتد بشكل رسمي إلى لبنان، لكن نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قال للصحفيين الخميس "ما يحدث في غزة سيحدث في لبنان".

وأضاف بري "وإذا حصل أي إخلال في غزة سيحصل إخلال في لبنان، على اعتبار أن ما يحصل في الجنوب هو من أجل غزة".

وقُتل 87 عضوا في ميليشيا حزب الله في المجمل منذ اندلاع العنف بطول الحدود عقب هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل، بما في ذلك سبعة في سوريا.

وقُتل أيضا ما يزيد على 12 مدنيا لبنانيا، من بينهم أطفال وصحفيون، جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وتكثف تبادل إطلاق النار خلال الأيام السابقة للهدنة بين حماس وإسرائيل.