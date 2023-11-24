وقال بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إنه "تم تفريغ 137 شاحنة محملة بالبضائع عن طريق نقطة الاستقبال التابعة للأونروا في غزة".

وأضاف البيان: "إنها أكبر قافلة إنسانية يتم استقبالها منذ 7 أكتوبر"، عندما شنت حركة حماس هجوما مفاجئا على إسرائيل، التي نفذت حملة عسكرية غير مسبوقة على قطاع غزة.

وأشار إلى "عبور 129 ألف لتر من الوقود من مصر إلى القطاع عبر منفذ رفح".

كما أكد البيان إجلاء 21 مريضا في حال حرجة من شمال القطاع، حيث تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية.