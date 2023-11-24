وذكر الجيش أن "الرهائن المفرج عنهم خضعوا لتقييم طبي أولي داخل إسرائيل".

وأضاف: "سيستمر جنود من الجيش الإسرائيلي في مرافقتهم، بينما ينقلون إلى المستشفيات حيث سيتم لم شملهم مع عائلاتهم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "انتهينا الآن من عودة أول الرهائن لدينا. الأطفال وأمهاتهم والنساء الأخريات. كل واحد منهم هو عالم كامل".

وأضاف: "أؤكد لكم أيها العائلات، ولكم مواطني إسرائيل: نحن ملتزمون بعودة جميع الرهائن لدينا، وهذا أحد أهداف الحرب، ونحن ملتزمون بتحقيق كافة أهداف الحرب".

وتضم الدفعة الأولى من المفرج عنهم من جانب حماس، 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد.

وفي المقابل، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 سجينا فلسطينيا من النساء والأطفال.