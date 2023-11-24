وفي وقت سابق من الجمعة، أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن مصر تسلمت دفعة من الرهائن تمهيدا لنقلهم إلى إسرائيل بموجب الاتفاق.

وأوضح أن الرهائن وصلوا إلى معبر رفح، حيث يتم التأكد من هوياتهم من قبل الجانب المصري.

وتتألف الدفعة من 13 إسرائيليا في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس، إضافة إلى 11 تايلنديا أطلق سراحهم في اتفاق منفصل.

وأكد الصليب الأحمر، الجمعة، أن فرقه بدأت تنفيذ عملية تستغرق عدة أيام ترمي إلى تسهيل إطلاق سراح ونقل الرهائن المحتجزين في غزة والمعتقلين الفلسطينيين.

وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط فابريتسيو كاربوني: "الألم العميق الذي يشعر به أفراد الأسر المنفصلين عن أحبائهم لا يوصف. نشعر بالارتياح لأن البعض سيجتمعون بعد معاناة طويلة".