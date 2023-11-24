وقال مصدر مقرب من حماس لـ"فرانس برس": "قبل نصف ساعة تم تسليم الأسرى للصليب الأحمر الذي يسلمهم للطاقم المصري والطاقم الإسرائيلي المكلف باستلامهم في معبر رفح".

وأكد مصدر ثان هذه المعلومات.

على صعيد متصل، أوضح مصدر مقرب من الحركة أن "عددا إضافيا من الأجانب التايلانديين أخلي سبيلهم كبادرة من حماس".

وكان رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين صرح في منشور على موقع "إكس": "تم إبلاغي من الجانب الأمني ووزارة الخارجية بأنه تم بالفعل إطلاق سراح 12 رهينة تايلانديا"، بينما أشارت تقارير صحفية أن عدد التايلانديين المفرج عنهم 10.

وأشار الى أن مسؤولي السفارة "في طريقهم لتسلمهم"، مؤكدا أن كشف أسمائهم سيتم في وقت لاحق.

وتؤكد السلطات التايلاندية أن 25 شخصا من رعاياها كانوا ضمن الرهائن، الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر ونقلوا الى قطاع غزة.

وأوضح رئيس مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي نيتسان تشين: "الرهائن التايلانديين الذين قررت حماس إطلاق سراحهم سيتم نقلهم إلى مستشفى أساف هروفيه جنوب شرقي تل أبيب".

وبدأ صباح الجمعة سريان هدنة من 4 أيام بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، في اتفاق يتضمن الإفراج عن دفعة أولى من 13 رهينة من المدنيين، في أول تهدئة منذ بدء الحرب التي سقط فيها آلاف القتلى قبل أسابيع عدة.