وأوضح أن الرهائن وصلوا إلى معبر رفح، حيث يتم التأكد من هوياتهم من قبل الجانب المصري.

وتتألف الدفعة من 13 إسرائيليا في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس، إضافة إلى 12 تايلنديا توسطت مصر لإطلاح سراحهم.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المحتجزين المفرج عنهم التقوا ممثلين من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) عند معبر رفح.

وفي وقت سابق من الجمعة، أكد مصدر مقرب من حماس تسليم الرهائن الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر.

وبمجرد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة إلى مصر، سيتم نقلهم إلى قاعدة حتسيريم الجوية جنوبي إسرائيل.