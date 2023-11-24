وسجل قصف مدفعي بعد منتصف الليل على مناطق سهل الخيام وأطراف بلدتي مركبا وكفركلا في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

ونشر كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مقطع فيديو على حسابه في "إكس" أرفقه بتعليق قال فيه: "شنت الطائرات المقاتلة قبل قليل غارة على أهداف لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان".

وأضاف هاغاري: "هاجمت القوات ودمرت المواقع التي تم إطلاق النار منها على أراضينا في الأيام الأخيرة، وكذلك المواقع العسكرية التي كان ينشط منها إرهابيو التنظيم".

من جانبه، أعلن حزب الله تنفيذ 22 عملية، الخميس، استهدف فيها مواقع وتجمعات للجنود الإسرائيليين في المناطق المقابلة للحدود الجنوبية، ويعد عدد العمليات المنفذة من حزب الله الأكبر منذ 8 أكتوبر.

ويسود الهدوء على الجبهة الجنوبية قبل سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة صباح الجمعة عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينيتش).

تفاصيل الهدنة في غزة

تسري الهدنة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من الجانبين.

سيتم خلال هذه الفترة الإفراج عن 50 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال دون 19 عاما، وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال لدى الجانب الإسرائيلي.

سيتم يوميا إدخال 200 شاحنة مواد إغاثية وطبية و4 شاحنات وقود وغاز طهي "لكافة مناطق قطاع غزة" خلال الهدنة.

الطيران الإسرائيلي سيوقف تحليقه فوق غزة لـ6 ساعات يوميا خلال الهدنة، اعتبارا من 10 صباحا.

وشنت إسرائيل قصفها المدمر على غزة بعد أن اقتحم مسلحون من حماس السياج الحدودي في 7 أكتوبر، مما أسفر، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 14 ألفا من سكان غزة بينهم نحو 6000 طفل، حسبما أفاد المسؤولون بالقطاع.