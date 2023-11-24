وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف، على منطقة التركمان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما قصف الطيران الإسرائيلي مركبتين مدنيتين على طريق النصيرات-المغراقة، وسط غزة، ما أدى إلى مقتل 11 مواطنا، تمكنت طواقم الإسعاف من انتشال 6 منهم.

كذلك شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على أنحاء متفرقة في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصف منزلا قرب محطة عبد الهادي يعود لعائلة أبو طه في معسكر خان يونس، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى ناصر في المدينة.

واستهدف الطيران الإسرائيلي منطقة "بلوك 2"، وشنّ غارات قرب شارع السوق في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وقُتلت، فجر اليوم الجمعة، صحفية برفقة عائلتها، في قصف إسرائيلي استهدف منزلها في غزة، ليبلغ بذلك عدد الصحفيين الذين قتلوا في القطاع منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية 64 شخصا.