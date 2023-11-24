ونشر كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري مقطع فيديو على حسابه في "إكس" أرفقه بتعليق قال فيه: "شنت الطائرات المقاتلة قبل قليل غارة على أهداف لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان".

وأضاف هاغاري: "هاجمت القوات ودمرت المواقع التي تم إطلاق النار منها على أراضينا في الأيام الأخيرة، وكذلك المواقع العسكرية التي كان ينشط منها إرهابيو التنظيم".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف سهل الخيام وكفركلا ومركبا بالقطاع الشرقي جنوبي لبنان.

وشهدت مناطق شمالي إسرائيل، الخميس، قصفا مكثفا مصدره الأراضي اللبنانية، في استمرار للتوترات بالمنطقة الحدودية بين البلدين.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي القصف بأنه "الأعنف منذ بداية الحرب"، مشيرة إلى "إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الأعلى".

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، سقط 107 قتلى في لبنان من بينهم 75 من مقاتلي حزب الله، و14 مدنيا منهم 3 صحفيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

وأفادت السلطات الإسرائيلية من جهتها بمقتل 9 أشخاص بينهم 3 مدنيين.

وليل الأربعاء أعلن حزب الله مقتل 5 من مقاتليه، بينهم عباس ابن رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد، بعد ضربات إسرائيلية جنوبي لبنان.