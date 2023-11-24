وقصف الطيران الإسرائيلي وفق الوكالة المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الإندونيسي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه.

كما قصفت الدبابات الإسرائيلية المتمركزة حول المستشفى، محيطه وبواباته الرئيسية.

وقالت مصادر طبية تابعة لحماس: "تعرض أجزاء في المستشفى الإندونيسي لقصف، وهناك خوف على حياة المرضى والأطباء".

ونشر رواد مواقع التواصل وصفحات إخبارية فلسطينية فيديوهات قالوا إنها لاحتراق مولد الكهرباء الرئيسي في المستشفى الإندونيسي.

ويأتي هذا القصف قبل ساعات من دخول اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

وأكدت قطر وحركة حماس، الخميس، أن اتفاق الهدنة سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه "سيتم الإفراج عن 50 رهينة مقسمين على 4 أيام، في اليوم الأول سيتم الإفراج عن 13 من النساء والأطفال".

وأضافت: "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة".

وتابعت: "سيتم خلال مدة الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر، وبالتالي تمديد الهدنة".