قال الجاسوس الإسرائيلي السابق الشهير جوناثان بولارد، إنه كان ينبغي على إسرائيل إسكات عائلات الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، بل حتى سجن بعضهم، من أجل تجنب الضغط الشعبي الداعي إلى التوصل إلى اتفاق مع الحركة.