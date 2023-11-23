وقال مكتب بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تؤكد على أنه تم استلام قائمة أسماء أولية للمختطفين، والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المختطفين".

وأكدت قطر وحركة حماس أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنه "سيتم الإفراج عن 50 رهينة مقسمين على 4 أيام، في اليوم الأول سيتم الإفراج عن 13 من النساء والأطفال".

وأضافت: "سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة الرابعة من عصر الجمعة".

وتابعت: "سيتم خلال مدة الأربعة أيام جمع المعلومات حول بقية الرهائن للنظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر، وبالتالي تمديد الهدنة".