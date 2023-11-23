قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن اتفاق الهدنة الذي تم الاتفاق عليه في غزة سيبدأ سريانه في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.