قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، الخميس، إن "الجميع متمسك باتفاق الهدنة في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن التشاور حاليا يخص الإجراءات التنفيذية التفصيلية.
وكان من المفترض أن تدخل الهدنة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، حيز التنفيذ صباح الخميس، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن ذلك لن يحدث قبل الجمعة.
وتنص الهدنة على وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج حماس عن 50 من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا، وإدخال شحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة المحاصر.
وذكر رشوان في مقابلة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية":
- الاتصالات والمشاورات مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.
- الجميع متمسك بالهدنة، لكن التفاصيل تستغرق وقتا في التنفيذ.
- ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها، والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.
- التفاصيل تتعلق سواء بوقف إطلاق النار أو بتحليق الطيران الإسرائيلي أو بالمحتجزين وكيفية الإفراج عنهم والمساعدات الإنسانية.
- نسعى لإنهاء كل التفاصيل المتعلقة بالهدنة لتبدأ الجمعة.
- الجهود المصرية تجري على مدار الساعة وهذا ليس جديدا على مصر.
- في حال نجحت الهدنة، سيجري التفاوض على تمديدها.