وكان من المفترض أن تدخل الهدنة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، حيز التنفيذ صباح الخميس، لكن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن ذلك لن يحدث قبل الجمعة.

وتنص الهدنة على وقف القتال لمدة 4 أيام، وإفراج حماس عن 50 من المحتجزين لديها مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 سجينا فلسطينيا، وإدخال شحنات مساعدات ووقود إلى قطاع غزة المحاصر.

وذكر رشوان في مقابلة هاتفية مع "سكاي نيوز عربية":

الاتصالات والمشاورات مستمرة مع كل الأطراف بخصوص الهدنة المتفق على سريانها في قطاع غزة.

الجميع متمسك بالهدنة، لكن التفاصيل تستغرق وقتا في التنفيذ.

ما يتم التشاور حوله حاليا هو الإجراءات التنفيذية التفصيلية المطلوب تطبيقها، والالتزام بها من طرفي اتفاق الهدنة.