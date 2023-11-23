ورغم أن التوصل لاتفاق استغرق وقتا طويلا، وتوسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة، كما أن تنفيذه يواجه بعض عقبات وفقا لإسرائيل وحماس، يأمل قادة المنطقة أن الهدنة التي تستمر 4 أيام وتبادل الأسرى والسجناء قاعدة يمكن البناء عليها.

ما تفاصيل الاتفاق؟

ينص اتفاق الهدنة على وقف القتال لمدة 4 أيام، وإطلاق حركة حماس 50 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا، مع إدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة.

يشكل الاتفاق، الذي جاء بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، نقطة مفصلية في الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي، وسقط خلالها أكثر من 14 ألفا من القتلى وما يزيد على 33 ألف جريح.

كان من المنتظر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ الخميس في حدود العاشرة صباحا، لكن "تفاصيل اللحظات الأخيرة" حالت دون ذلك، وفق ما ذكر مصدر فلسطيني مطلع.

أوضح المصدر لـ"فرانس برس": "خلال ساعات النهار اليوم (الخميس)، من المفترض الإعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأميركيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ".

حسب مصادر متعددة، فإن الاتفاق تأجل حتى يوم غد الجمعة.

10 هو الحد الأدنى لعدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم كل يوم.

الولايات المتحدة وإسرائيل ستوقفان الطائرات من دون طيار فوق غزة لمدة 6 ساعات كل يوم كجزء من الصفقة.

كيف ستستلم إسرائيل الأسرى من حماس؟