وقتل 4 فلسطينيين في قصف لطائرات حربية إسرائيلية، على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت طائرات إسرائيلية منزل عائلة أبو الروس بمدينة دير البلح، ما أدى لمقتل أربعة مواطنين وإصابة آخرين.

كذلك قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين.

كما قتل وأصيب عشرات المواطنين، في القصف الذي شنته طائرات إسرائيلية على عدة منازل سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ويتعرض جنوب القطاع إلى سلسلة غارات جوية عنيفة، بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

واستهدف الطيران الإسرائيلي أراض زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة، بالإضافة إلى قصف مبنى جمعية خيرية خلف مستشفى الكويت بمدينة رفح.

وفي الوقت الذي تواصل فيه القوات الإسرائيلية قصف شمال القطاع، استهدفت الليلة مربعا كاملا في مشروع بيت لاهيا السكني، مدمرا منازل لعدة عائلات.