شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، على مواصلة الحرب التي تخوضها إسرائيل حتى تحرير جميع المختطفين، والقضاء على تهديد حركة "حماس".
وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي:
- أخبرت بايدن أننا بعد الهدنة سنعود لالتزاماتنا بخصوص تدمير حماس.
- منذ بداية الحرب ونحن نعمل بلا كلل لإعادة جميع المختطفين.
- الضغط العسكري على حماس مقرونا بالضغط السياسي الدولي ساهم في التوصل إلى صفقة تبادل الرهائن.
- سيُسمَح لـ"الصليب الأحمر" بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة.
- الحرب مستمرة حتى تدمير حماس، وقطاع غزة لن يشكّل تهديدا لإسرائيل بعد الآن.
من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت:
- نعمل على تفكيك حماس ككيان وكقيادة ونضربها يوميا وحماس لا تفهم إلا لغة القوة.
- إنجازات قواتنا في المعارك ساهمت في التوصل لاتفاق تبادل الرهائن.
- أنا سعيد لأننا سنفرج عن مخطوفين في الأيام المقبلة وملتزمون بإعادة جميع المخطوفين.
أما عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس فقال:
- اتخذنا قرارا صعبا بالموافقة على صفقة التبادل وسنبذل كل جهد لإعادة المخطوفين.
- نقول لقادة حماس إننا شعب صبور، ولا ننظر بمعيار اليوم بل بمعيار الأبد.
- على حزب الله أن يدرك أن ما جرى في غزة يمكن أن يحدث في بيروت.