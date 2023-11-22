وكان جندلمان يتحدث عن اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه إسرائيل وحماس، وينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، وإفراج الحركة عن 50 رهينة مقابل إفراج إسرائيل عن 150 سجينا فلسطينيا.

وذكر أوفير جندلمان، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، أن:

حماس رضخت في النهاية لمطالب إسرائيل.

ما كانت حماس لتوافق على هذه الصفقة لو لم تشعر بالضغوط عليها.

الحرب مستمرة إلى حين تدمير حماس الكامل في غزة.

المفاوضات كانت شاقة.

احتجاز المدنيين جريمة في حق الإنسانية.

سنبذل قصارى جهدنا لاستعادة كل الأسرى.